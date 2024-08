Czy można zwolnić pracownika zatrudnionego na umowie o pracę na czas określony, jeśli jest objęty ochroną przedemerytalną?

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Na ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem mogą liczyć pracownicy, którym zostały 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli:

kobieta pracownica – gdy skończyła 56 lat

mężczyzna pracownik – gdy skończył 61 lat

Co ważne, taka ochrona dotyczy jedynie wypowiedzenia. Jednak pracodawca może zwolnić pracownika z jego winy, wtedy ma miejsce zwolnienie dyscyplinarne i ochrona nie obowiązuje.

Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę przed rozpoczęciem okresu ochronnego nawet wówczas jeśli ta umowa ulegnie rozwiązaniu już w czasie trwania okresu ochronnego.

Umowa na czas określony

Zgodnie z nową linią orzeczniczą pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy na czas określony także wówczas gdy została ona zawarta na okres krótszy niż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Tym bardziej pracownik objęty jest ochroną przedemerytalną jeżeli umowa na czas określony ma trwać dłużej niż do czasu, w którym pracownik nabędzie prawo do emerytury.

Pracownik od 1 stycznia 2023 roku jest zatrudniony w firmie X na podstawie umowy na czas określony, która ma trwać do 1 listopada 2024 r. Tymczasem 15 września 2024 r. pracownik skończy 65 lat i tym samym nabędzie prawo do emerytury. W tym przypadku pracownik objęty jest ochroną emerytalną i pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę.

Źródło: gov.pl, poradnik przedsiębiorcy