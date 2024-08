Na kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów rząd zajmie się projektem ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Od pierwszego marca kwota dodatku wynosi 6 246,13 zł.

"Dobrze, że to świadczenie w końcu zostanie uregulowane w ustawie. Od kilku dekad świadczenie dla stulatków były wypłacane na zasadzie świadczenia w drodze wyjątku" – napisał Oskar Sobolewski w serwisie X.

Świadczenie honorowe

Jutro rząd zajmie się projektem ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Wcześniej ten dodatek był przyznawany w drodze wyjątku, mimo że jego tradycja sięga już kilkudziesięciu lat.

"Świadczenia dla osób, które ukończyły 100 lat życia, przyznawane są przez Prezesa ZUS na mocy decyzji podjętej przez Prezesa Rady Ministrów w 1972 r. Zasadność jej stosowania była potwierdzana przez kolejnych ministrów właściwych do spraw zabezpieczenia społecznego. Świadczenia te traktowane są jako świadczenia w drodze wyjątku, o których mowa w art. 83 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, choć – co należy podkreślić – nie wszystkie osoby, które ukończyły 100 lat, spełniają przesłanki określone w tym przepisie" – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Podano również, że ta praktyka jest utrwalona i zgodna z oczekiwaniami społecznymi. Jednak w obecnych realiach tryb przyznawania tego świadczenia powinien być uregulowany w ustawie, a nie w akcie prawa wewnętrznego "podjętym kilkadziesiąt lat temu w innych realiach ustrojowych".

Świadczenie z okazji 100 lat. Komu przysługuje?

Świadczenie obecnie jest przyznawane osobom, które posiadają obywatelstwo polskie i ukończyły 100 lat. Prawo do dodatku przysługuje niezależnie od świadczenia emerytalno-rentowego.

Jak czytamy, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia. W takim przypadku, w razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wydaje i świadczenie to wypłaca ZUS.

Co się zmieni? Ustawodawca chce, aby świadczenie przysługiwało osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wówczas przysługiwałoby z urzędu.

Jednak osobom, które nie pobierają innych świadczeń, taki dodatek przysługiwałby na wniosek.

Świadczenie honorowe. Co się zmieni?

Przewidziano ponadto by, tak jak do tej pory, świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia przyznawane było w kwocie stałej odpowiadającej wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat. Świadczenie to nie podlegałoby waloryzacji i finansowane byłoby ze środków budżetu państwa (tak jak obecnie).

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to drugi kwartał 2024 roku.

Świadczenie dla 100-latków. Ile wynosi?

Zmieni się wysokość świadczenia. Obecnie ustalana jest na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu, w którym zostały spełnione warunki wymagane do nabycia tego świadczenia.

Jednak, jak informowaliśmy na łamach Dziennika Gazety Prawnej, resort rodziny chce, aby wysokość świadczenia była stała, co oznacza, że osobom, które nabyły do niej prawo np. rok temu, została zwaloryzowana. Pomysłowi sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów.

"Resort rodziny przekonuje jednak, że co prawda wprowadzenie zmian przez pierwsze dwa lata (2025–2026) spowoduje wzrost wydatków z budżetu na świadczenia honorowe w wysokości 20,5 mln zł w pierwszym roku i 6,8 mln zł w drugim roku, ale od trzeciego roku od wejścia w życie nowych przepisów zaczną powstawać oszczędności w stosunku do obowiązujących zasad – które z roku na rok będą coraz wyższe, tj. od 10,3 mln zł w trzecim roku do 160,5 mln zł w 2034 r. Łącznie w okresie 10 lat wydatki z tytułu wypłat premii dla 100-latków będą niższe o 587 mln zł od prognozowanych w obowiązujących dziś warunkach" - informowaliśmy w DGP.

Od 1 marca 2024 r. osoby, którym przyznano świadczenie honorowe, pobierają 6246,13 zł brutto. A te, które uzyskały je przed rokiem, otrzymują 5540,25 zł brutto.