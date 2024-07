W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej “renty wdowiej”. Rządowe poprawki przewidują, że drugie świadczenie będzie wypłacane w wysokości 25% od 1 stycznia 2027 roku. Nowela trafi teraz do Senatu.

Za nowelizacją głosowało 425 posłów, przeciw było dwóch, a 12 wstrzymało się od głosu.

"Renta wdowia" pozwala owdowiałym osobom łączyć swoje świadczenie z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.

Renta wdowia nie ucierpi?

Wcześniej Sejm przegłosował, że drugie świadczenie będzie wypłacane w wysokości 15% od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku, a od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 25%. Rząd dąży do wypłacania "renty wdowią" bez konsekwencji zmniejszania innych świadczeń.

Świadczenie i 50% renty

Pierwotny projekt obywatelski zakładał możliwość zachowania własnego świadczenia i powiększenia go o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub wybór renty rodzinnej i 50% własnego świadczenia.

Obecnie w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego z nich.