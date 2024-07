Program "Aktywny Rodzic" to nowa inicjatywa, która ma na celu dostosowanie wsparcia państwa do różnorodnych potrzeb rodzin. Czy można łączyć ze sobą poszczególne świadczenia? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia.

Są trzy rodzaje świadczeń w Programie "Aktywny Rodzic".

Aktywni Rodzice w Pracy

To świadczenie, które wspiera rodziców wracających do pracy po urlopie rodzicielskim. Wysokość wsparcia wynosi 1500 zł miesięcznie. Jest to opcja skierowana do rodziców, którzy chcą kontynuować lub podjąć aktywność zawodową, co może obejmować zarówno pracę na pełen etat, jak i inne formy zatrudnienia.

Aktywnie w Żłobku

Ta forma wsparcia jest przeznaczona dla rodziców, którzy decydują się na umieszczenie swojego dziecka w żłobku. Wysokość świadczenia i szczegóły dotyczące jego przyznawania będą uzależnione od wybranego żłobka oraz lokalizacji, co ma na celu pokrycie części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem.

Aktywnie w Domu

Świadczenie to, wynoszące 500 zł miesięcznie, jest skierowane do rodziców, którzy decydują się na pozostanie w domu i opiekę nad dzieckiem. Jest to opcja atrakcyjna dla rodzin, które preferują opiekę domową nad dzieckiem, czy to z powodów finansowych, czy też związanych z wychowaniem i edukacją.

Aktywny Rodzic. Elastyczność w wyborze

Jednym z kluczowych elementów programu "Aktywny Rodzic" jest możliwość wyboru jednego z trzech dostępnych świadczeń na dany miesiąc. Co ważne, rodzice mogą zmieniać wybrane świadczenie w zależności od zmieniających się potrzeb i okoliczności. Na przykład, rodzic, który początkowo korzystał ze świadczenia "Aktywnie w Domu", w przypadku podjęcia pracy, może przejść na "Aktywni Rodzice w Pracy" i uzyskać wyższe wsparcie finansowe.

Czy babciowe można łączyć ze świadczeniami, np. 800 plus?

Jak wyjaśnia MRPiPS Wszystkie świadczenia z programu Aktywny Rodzic mogą być łączone z innymi formami wsparcia na dzieci, takimi jak świadczenie wychowawcze z programu 800 plus czy świadczenia rodzinne. Oznacza to, że rodzice mogą korzystać z kilku źródeł wsparcia, co znacznie zwiększa ich możliwości finansowe i umożliwia lepsze zarządzanie budżetem rodzinnym.