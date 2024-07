ZUS odmówił naszemu pracownikowi prawa do świadczeń powypadkowych. Nie uznaliśmy bowiem zgłoszonego zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik wystąpił do sądu z żądaniem ustalenia, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy i zespół powypadkowy popełnił błąd. Czy jeśli sąd uwzględni odwołanie pracownika, to będziemy musieli zapłacić odsetki od świadczeń odszkodowawczych, np. od jednorazowego odszkodowania?

W opisanym przypadku pracodawca nie uznał zgłoszonego przez pracownika zdarzenia za wypadek przy pracy, a pracownik to zakwestionował. W razie korzystnego dla pracownika rozstrzygnięcia nie będzie przysługiwało mu prawo do ubiegania się od pracodawcy odszkodowania w wysokości odsetek za zwłokę w związku z niewypłaconymi w oczekiwanym terminie świadczeniami odszkodowawczymi (np. jednorazowym odszkodowaniem). Taki wniosek można wysnuć z przepisów kodeksu pracy (dalej: k.p.).

Zasady ogólne

Stosownie do postanowień art. 234 par. 1 k.p. w razie wypadku przy pracy pracodawca musi podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy analizuje zespół powypadkowy (co do zasady składający się z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy). Zespół powinien to zrobić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, sporządzając protokół powypadkowy, według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

!Odsetki byłyby należne dopiero wtedy, gdyby pracownik miał ustalone prawo do świadczeń, a podmiot odpowiedzialny – tj. ZUS albo pracodawca – ich nie wypłacał.

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy oraz sporządzona w ten sposób dokumentacja uprawniają poszkodowanego pracownika lub członków jego rodziny do ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, których katalog określa art. 6 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: u.u.w.). Chodzi o:

zasiłek chorobowy,

świadczenie rehabilitacyjne,

zasiłek wyrównawczy,

jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego,

jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę szkoleniową,

rentę rodzinną,

dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,

dodatek pielęgnacyjny,

pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Pieniądze wypłaca ZUS

W myśl art. 21 ust. 1 i 2 u.u.w. świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a także wtedy, gdy ubezpieczony, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 1 u.u.w. ZUS odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku;

nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy;

gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Jeżeli jednak poszkodowany nie zgadza się z ustaleniami pracodawcy lub decyzją ZUS, może na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny, lub odwołać się od niekorzystnej decyzji. W takim przypadku sprawę rozstrzyga właściwy sąd, którego wyrok staje się ostateczny i wiążący strony postępowania dopiero po uprawomocnieniu się. Jednakże nawet w razie korzystnego dla pracownika rozstrzygnięcia nie będzie przysługiwało mu prawo do ubiegania się od pracodawcy odszkodowania w wysokości odsetek za zwłokę w związku z niewypłaconymi w oczekiwanym terminie świadczeniami odszkodowawczymi (np. jednorazowym odszkodowaniem).

Z takim roszczeniem poszkodowany mógłby wystąpić jedynie wtedy, gdyby podmiot zobowiązany do wypłaty przyznanego (należnego) świadczenia bezpodstawnie zwlekał z jego wypłatą. ©℗