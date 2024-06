Składnik kwartalny

Pracownik, który wykonuje pracę za granicą, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stałej miesięcznej kwocie oraz do premii kwartalnej. Wynagrodzenie zasadnicze jest mu wypłacane w terminie do 28. dnia każdego miesiąca, a premia kwartalna ‒ do ostatniego dnia trzeciego miesiąca danego kwartału kalendarzowego. Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2024 r. Jeśli pracownik zachoruje w lipcu 2024 r., to do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego trzeba będzie przyjąć wynagrodzenie podlegające oskładkowaniu za okres od marca do czerwca. W tym czasie pracownik otrzymał:

• w marcu – wynagrodzenie zasadnicze za marzec,

• w kwietniu – wynagrodzenie zasadnicze za kwiecień,

• w maju – wynagrodzenie zasadnicze za maj,

• w czerwcu – wynagrodzenie zasadnicze za czerwiec oraz premię kwartalną za II kwartał.

Premia kwartalna wypłacona w czerwcu jest uwzględniana jako przychód za ten miesiąc. ©℗