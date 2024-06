TK wydał wyrok, według którego obecnie obowiązujące prawo jest obarczone wadą. Czy rząd będzie musiał znaleźć w państwowym skarbcu miliardy złotych na wyrównania dla emerytów? Ekspert odpowiada.

Dziś o godz. 10.30 w TK ogłoszono wyrok w sprawie o sygn. akt SK 140/20. To odpowiedź na skargę konstytucyjną, w której emeryt Tadeusz K. zakwestionował przepis, według którego podstawa obliczenia emerytury jest pomniejszana o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjne uznał przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mimo że to wyrok w indywidualnej sprawie emeryta, który złożył skargę, sprawa będzie miała konsekwencje dla ok. 150 tys. osób pobierających emeryturę.

Sprawa dotyczy kobiet urodzonych w latach 1949–1959 (poza rokiem 1953) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 i 1954 (TK uznał już bowiem w 2019 r. niekonstytucyjność kwestionowanego przepisu w odniesieniu do rocznika 1953). To osoby, które wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyły przed 1 stycznia 2013 r., a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 r.

Jak wysokie wyrównania mogą otrzymać emeryci?

Sprawa ma bardzo duży zasięg, a w grę wchodzą ogromne kwoty. O jakich sumach mowa, pisaliśmy w wydaniu DGP z 3 czerwca. Jeśli emerytury powszechne byłyby obliczane bez pomniejszania ich o wcześniejsze emerytury, to w pierwszej kolejności w grę wchodzi przeliczenie emerytur dla 150 tys. osób, które wystąpiły już o emeryturę powszechną, oraz wypłata dla nich wyrównań. Te ostatnie oszacowano na 9,5 mld zł. Natomiast przeciętna miesięczna podwyżka świadczenia dla tej grupy osób miałaby wynieść 1191 zł, a średnia kwota wyrównania to nawet 64 075 zł. Z kolei jeśli chodzi o wypłaty nowych, już niepomniejszonych świadczeń, to rocznie wzrost wydatków wyniósłby w kwotach nominalnych od 2,3 mld do 2,6 mld zł.

Do tego 53 tys. osób, które dotychczas nie wystąpiły o emeryturę powszechną, a byłyby objęte zmianą. W ich przypadku zwiększenie wydatków na emerytury rokrocznie w najbliższym dziesięcioleciu wyniosłoby w kwotach nominalnych od 3,0 mld do 3,3 mld zł. Przeciętna miesięczna podwyżka świadczenia dla tej grupy osób wynosi zaś 4493 zł.

W powyższych szacunkach przyjęto, że zmiana weszłaby w życie w styczniu 2024 r. Wobec tego, jak wskazuje dr Lasocki, na ten moment wymienione kwoty należałoby zwiększyć o 12–15 proc., aby uwzględnić waloryzację świadczeń.

Wątpliwy skład TK

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego to: sędzia TK Krystyna Pawłowicz - przewodniczący, sędzia TK Justyn Piskorski - sprawozdawca, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Michał Warciński, sędzia TK Andrzej Zielonacki.

Sędzia Justyn Piskorski to jeden z „sędziów dublerów” w TK, dlatego orzeczenie wydane z nim w składzie może być nieuznawane. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, „sędziowie dublerzy”, w tym Justyn Piskorski, nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. „Liczne orzeczenia TK są dotknięte wadą prawną, ponieważ brali oni udział w działalności orzeczniczej TK (w składach jedno- i wieloosobowych)” – podaje MS.

Czy rząd uzna wyrok?

Na pytanie, czy rząd uzna wyrok, jednoznacznie odpowiada prof. Marek Chmaj, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego, w latach 2019–2023 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu:

– Ze względu na nieprawidłowe obsadzenie sądu, czyli nieprawidłowy skład, dzisiejsze rozstrzygnięcie Trybunału nie jest wyrokiem. Ma status non-existence, a zatem nie może być stosowane i nie powinno podlegać publikacji w Dzienniku Ustaw. Jest nieprawidłowy skład, orzeka dubler, w związku z tym rozstrzygnięcie nie może być uważane za wyrok – mówi były wiceprzewodniczący TK.

Zdaniem specjalisty w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego wyrok nie ma znaczenia dla emerytów i nie otrzymają oni odszkodowań. – Niestety, poprzez nieodpowiedzialne zasiadanie trzech dublerów w Trybunale Konstytucyjnym emeryci nadal będą pobierać świadczenia na podstawie wcześniejszych przepisów – tłumaczy prof. Chmaj.