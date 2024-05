Kto ma prawo do renty rodzinnej z ZUS? Jakie warunki należy spełnić? Czy długość małżeństwa jest brana pod uwagę przy wypłacie renty? Dowiesz się z artykułu.

Renta rodzinna z ZUS. Kto ma do niej prawo?

Renta rodzinna z ZUS to w pewnym sensie odpowiednik renty wdowiej, która nie została jeszcze wprowadzona. Obecnie w Sejmie trwają prace nad tym projektem. Wypłaty renty wdowiej rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu ustawy przez rząd. Możliwe, że będzie to już w drugiej połowie 2024 roku.

Tymczasem renta rodzinna, czyli świadczenie, które obecnie funkcjonuje, jest przyznawane uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Osoby, które są uprawnione do renty rodzinnej, to:

małżonek (wdowa lub wdowiec)dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobionerodziceprzyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

Renta rodzinna dla wdowy. Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki otrzymania renty rodzinnej w przypadku wdowy są następujące:

musi mieć skończone 50 lat lub być niezdolna do pracy w momencie śmierci mężamusi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej

Jeśli wdowa nie skończyła 50 lat w momencie śmierci męża lub stała się niezdolna do pracy po jego śmierci, również może otrzymać rentę rodzinną, jednak należy spełnić następujące warunki:

nie może minąć więcej niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wskazanych warunków miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Renta rodzinna dla wdowy. Czy długość małżeństwa ma znaczenie?

Każda wdowa i wdowiec mogą starać się o rentę rodzinną bez względu na to, jak długo trwało ich małżeństwo. Przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do tej kwestii. Wysokość renty rodzinnej wynosi 85 proc. świadczenia zmarłego męża lub żony. Aby otrzymać rentę, uprawniony musi zrezygnować z przysługującego mu świadczenia. Renta rodzinna jest przyznawana bezterminowo, jednak w momencie gdy wdowa czy wdowiec osiągną wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 dla mężczyzn), mogą zwrócić się do ZUS, aby Zakład naliczył im ich własną emeryturę.

Źródło: www.zus.pl