Od stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnością zyskają prawo do nowego świadczenia – wspierającego. Aby je otrzymać, będzie musiała być dokonana ocena stanu zdrowia osoby z niepełnosprawnością. Ma się ona opierać na specjalnej skali. Na jej podstawie będzie przeprowadzana ocena potrzeb wsparcia osoby z niepełnosprawnością, a uzyskana w ten sposób liczba punktów będzie decydować o tym, czy zakwalifikuje się on do świadczenia wspierającego.

Ta ma być określone w rozporządzeniu ministra rodziny w sprawie skali potrzeby wsparcia, które zostało podpisane. Najpóźniej w środę 29 listopada zostanie ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy okaże się, jak finalnie będzie wyglądać skala oceny stanu osoby z niepełnosprawnością. Na etapie projektu rozporządzenia co do jej kształtu było zgłaszanych wiele krytycznych uwag.

I chociaż Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, podpisała rozporządzenie w sprawie skali, wciąż pozostaje niewiadomą, jak ostatecznie będzie ona wyglądać. Jest to związane z tym, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczony został jedynie projekt rozporządzenia w wersji, którą wysłano do konsultacji 31 października, a nie ma tej aktualnej, skierowanej do publikacji w Dzienniku Ustaw. Dlatego na razie nie wiemy, czy pod wpływem wielu uwag i zastrzeżeń, jakie były zgłaszane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, po tym gdy pokazał się projekt rozporządzenia, resort któreś z nich uwzględnił i postanowił zmodyfikować skalę. Stanie się to jasne w najbliższych dniach, bo rozporządzenie ma ukazać się w Dzienniku Ustaw najpóźniej 29 listopada.