Ponowne przeliczenie emerytury lub renty może być korzystne dla wielu seniorów. Wszystko za sprawą wniosku do ZUS o ponowne przeliczenie świadczenia. Seniorzy nie tracą na tym procesie, nawet jeśli przeliczenie jest niekorzystne. ZUS i tak wypłaca wtedy świadczenie w dotychczasowej wysokości. Co należy zrobić, by więcej zyskać?