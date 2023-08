Waloryzacja emerytur oraz 13. i 14. emerytura na stałe dla seniorów to nie koniec świadczeń. Kwotę renty czy emerytury można podnieść o kwotę dodatku pielęgnacyjnego. Dla seniora to prawie 300 zł więcej co miesiąc. Co należy zrobić, by otrzymać dodatkowe świadczenie?