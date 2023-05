Świadczenie 800 plus ma być powszechne, nie może być tutaj podziału między rodziców pracujących i niepracujących; tej zasady będziemy się trzymać - powiedziała w środę w Polsat News minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS odniosła się do propozycji PSL i Polski 2050, by podwyżka 500 plus obejmowała wyłącznie pracujących rodziców. "PSL ma propozycje wprowadzenia kryterium, że ta waloryzacja dotyczyłaby tylko osób pracujących. My chcielibyśmy połączyć to również z kryterium dochodowym" - poinformował we wtorek w podcaście na Facebooku Szymon Hołownia. Podkreślał również, że podniesienie świadczenia 500 plus w formie zaproponowanej przez PiS będzie impulsem inflacyjnym.

"To świadczenie ma być powszechne, nie może być tutaj podziału między rodziców pracujących i niepracujących, dlatego tej zasady będziemy się trzymać" - podkreśliła minister Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS skomentowała także propozycję lidera PO Donalda Tuska, by świadczenie 800 plus wprowadzić od 1 czerwca br. Projekt w tej sprawie złożył w środę w Sejmie klub Koalicji Obywatelskiej.

Minister rodziny podkreśliła, że w takich decyzjach rząd musi być odpowiedzialny i działać zgodnie z planem. "Donald Tusk chyba się sam z Donaldem Tuskiem ostatnio pokłócił (...). Myślę, że program Platformy Obywatelskiej będzie owiany milczeniem przez cztery lata. Jedynym programem jest to, żeby odsunąć PiS od władzy" - powiedziała Maląg.

Jak dodała, "wydawałoby się, że ktoś, kto był premierem wie jak się zarządza budżetem państwa". Podkreśliła, że wprowadzenie 800 plus zaplanowano na 1 stycznia 2024 roku. "Dobrze byłoby, gdyby Donald Tusk nie kopiował, tylko przygotował plan Platformy Obywatelskiej i w końcu go pokazał" - powiedziała.

Minister poinformowała, że projekt ustawy w sprawie 800 plus będzie w czerwcu poddany konsultacjom społecznym. "Na rządzie w czerwcu najprawdopodobniej przyjmiemy ustawę, ustawa trafi do Sejmu i będziemy ją procedować. Myślę, że zamkniemy to w tej kadencji" - zadeklarowała Maląg.

Pytana, czy widzi jakiekolwiek potrzeby zmian w programie "Rodzina 500 plus", Maląg odparła, że program jest jednym z elementów polityki prorodzinnej. Wskazała, że należą do niej także m.in.: rodzinny kapitał opiekuńczy, program "Dobry start", czy "Maluch plus".(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

