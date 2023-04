Z zatrudnianym przez nas pracownikiem zawarliśmy dwie dodatkowe umowy zlecenia: pierwszą na okres od 1 do 31 grudnia 2022 r., a drugą na okres od 1 lutego do 31 marca 2023 r. Pracownik od 20 marca do 14 kwietnia jest niezdolny do pracy. Jak obliczyć świadczenia chorobowe dla tego pracownika? Czy dodatkowe umowy zlecenia należy uwzględnić w podstawie ich wymiaru?

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracownikiem pod względem składkowym należy traktować jak umowy o pracę. Tak wynika z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z nim za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem pracy stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Z przepisu tego wynika, że tę samą zasadę należy zastosować także wtedy, gdy umowę zawarto co prawda z podmiotem trzecim, ale w praktyce i tak umowa jest wykonywana na rzecz pracodawcy podstawowego. Kto jest płatnikiem