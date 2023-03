Na skutek wniosku o ukaranie złożonego przez ZUS do sądu toczy się przeciwko mnie jako wspólnikowi spółki jawnej postępowanie karne – rzekomo utrudniałem kontrolę. Tak jednak nie było, a ja tylko odmówiłem przedstawienia dokumentacji do kontroli, bo nie była kompletna. Miało to miejsce w marcu 2022 r., a postępowanie wszczęto w lipcu 2022 r. Teraz mamy marzec 2023 r. Czy doszło już do przedawnienia?

Z opisu sytuacji wynika, że wbrew twierdzeniom wspólnika prawdopodobnie doszło do utrudniania kontroli. Do takiego wniosku można dojść, analizując prawa inspektora ZUS w trakcie kontroli oraz obowiązki płatnika z tym związane. Za art. 86 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wynika, że kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. Kontrola może obejmować w szczególności: