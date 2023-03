Od 1 lutego 2023 r. zmieniła się sytuacja pierwszej z powyższych kategorii osób, tj. tych, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia. W ich przypadku zasiłek macierzyński przysługuje, gdy przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do 14., a nie jak dotychczas – do 7. roku życia.