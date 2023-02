Zgodnie z art. 59 ust. 1‒3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, którą wykonują lekarze orzecznicy ZUS. Płatnicy nie mogą takiej kontroli przeprowadzić, ale niejednokrotnie występują do ZUS z wnioskiem o jej przeprowadzenie wobec swojego pracownika. Taka możliwość wynika z art. 59 ust. 12 ustawy zasiłkowej, na podstawie którego pracodawca może wystąpić do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Zakład może również przeprowadzić kontrolę na podstawie własnych przesłanek. Dzieje się tak, np. gdy ubezpieczony często korzysta ze zwolnień lekarskich.