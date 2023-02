Nie ma takiego zakazu, ale ZUS ma prawo do wydawania tego rodzaju decyzji. Podkreślił to m.in. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z 6 października 2022 r., sygn. akt III AUa 182/22. Stwierdził, że organ rentowy ma uprawnienia do badania ważności umów cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 68 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) do zakresu działania ZUS należy m.in. wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Na mocy zaś art. 83 ustawy systemowej ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw, w szczególności dotyczących ustalania wymiaru składek. Sąd uznał, że ZUS ma kompetencje do badania charakteru i do oceny prawnej umów stanowiących tytuł do zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, w tym badania prawidłowości ustalania wymiaru składek, i może wydawać decyzje w tym przedmiocie.