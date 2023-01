Jeśli płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu, ZUS utworzy mu profil techniczny do 31 stycznia tego roku. Profil ten wymaga aktywacji przez płatnika.

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. "Jeśli płatnik składek nie założył konta na PUE ZUS do końca 2022 roku, ZUS utworzy profil za niego do 31 stycznia 2023 roku. Zrobi to, jeśli w ZUS są zapisane dane dotyczące adresu e-mail lub numeru telefonu płatnika" - przekazał w piątkowym komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jeśli ZUS ma w swojej bazie e-mail lub telefon płatnika, to po założeniu profilu technicznego płatnik otrzyma powiadomienie e-mail lub SMS. "Należy pamiętać, że profil utworzony przez ZUS nie jest aktywny do czasu dokończenia przez płatnika procesu rejestracji" - zaznaczył rzecznik ZUS.

Aby móc się zalogować na swoje konto płatnika na PUE ZUS, trzeba uzyskać dane do logowania – login PUE oraz jednorazowe hasło. Aktualnie taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty, po potwierdzeniu swojej tożsamości.

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej - musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego. Aby upoważnić taką osobę do profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba dla niej złożyć pełnomocnictwo w ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL. Osoba upoważniona powinna mieć wcześniej założone swoje konto PUE ZUS.

Osoba, która stanie się płatnikiem składek po 1 stycznia 2023 r., powinna samodzielnie zarejestrować swoje konto na PUE ZUS lub kogoś do niego upoważnić. Jeśli tego nie zrobi, ZUS założy jej profil na PUE ZUS zgodnie z przepisami. W takim wypadku trzeba samodzielnie dokończyć proces rejestracji.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec kkr/ mhr/