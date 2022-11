Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast składki ubezpieczeniowe opłacam w ramach małego ZUS plus. W październiku chorowałem przez 11 dni, mając prawo do zasiłku chorobowego jako zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Od jakich podstaw opłacić składki za październik, jeżeli ustalona podstawa składek społecznych na 2022 r. wynosi 1479,45 zł, ale od pół roku podstawa deklarowana to 1800 zł? Składki zdrowotne reguluję od kwoty 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

odpowiedź [ramka] Najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne można obniżyć proporcjonalnie do okresu wykonywania w październiku działalności gospodarczej . Nie ma natomiast możliwości obniżenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej.