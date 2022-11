Przedsiębiorca, który chce z niej skorzystać, powinien zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu siedmiu dni. Nie ma jednak podstaw, aby go pozbawić tego uprawnienia, gdy się spóźni. Co innego, gdy wcześniej złoży do ZUS formularze z innym kodem - pisze Anna Kwiatkowska, ekspert od ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z ogólnymi zasadami osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej ma siedem dni na zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Niezgłoszenie nie oznacza jednak, że składek nie trzeba będzie płacić - podleganie ubezpieczeniom następuje bowiem z mocy prawa. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych jest jednak ważne z innych powodów - przedsiębiorca deklaruje podstawę wymiaru składek oraz określa kod ubezpieczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które chcą skorzystać z ulgi na start, tj. możliwości uniknięcia składek na ubezpieczenia społeczne, a płacenia jedynie na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku pojawia się pytanie - czy przekroczenie siedmiodniowego terminu powoduje brak możliwości skorzystania z tej ulgi. Zdaniem ekspertów nie ma ku temu podstaw. Przed wszystkim trzeba zwrócić uwagę na brzmienie przepisów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 prawa przedsiębiorców prawo do ulgi na start ma przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Warunkiem jest, aby nie była ona wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.