Matka złożyła odwołanie od tej decyzji, ale zostało ono odrzucone. Samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) przyznało rację prezydentowi miasta, że jeśli skarżąca uczęszcza do szkoły stacjonarnej od poniedziałku do piątku, a zajęcia w niej odbywają się od 8 do 15.45, to oznacza, że w tym czasie nie sprawuje opieki nad dzieckiem. Zdaniem kolegium nauka w szkole ponadpodstawowej tym różni się od studiowania, że student może ustalić z uczelnią godziny zajęć, a nawet poszczególne dni chodzenia na zajęcia.