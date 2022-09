Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej uchwalona przez Sejm wprowadza między innymi całkowity zakaz tworzenia nowych domów dziecka.

"Jednak wymaga to wielu różnych instrumentów, stąd chcemy pomóc samorządom w wypełnianiu takich zadań. Na poziomie powiatu wprowadzamy rejestry, derejonizację czy zakaz blokowania miejsc w pieczy rodzinnej" - podkreśliła w poniedziałek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Dodała, że zmiany, które są wprowadzane dotyczą też procesów adopcyjnych. "Wydłużamy urlopy dla rodziców zastępczych, podwyższamy ich wynagrodzenia. Myślę, że to też pomoże samorządom zachęcać rodziny do podejmowania takich wyzwań jak bycie rodziną zastępczą" - powiedziała.

W jej ocenie bycie rodziną zastępczą to "zawsze duże wyzwanie, bo wiemy doskonale, jak ogromną odpowiedzialnością jest podjęcie się takiej pracy". "Widzimy, że jest wiele powiatów w Polsce, co najmniej kilkadziesiąt, które z ogromnym sukcesem rozwijają rodziny zastępcze. To zależy oczywiście od wielu czynników, ale chcemy samorządom w tym pomagać. Wzrost wynagrodzeń to jest jedna z tych zmian. Chcemy też promować rodzicielstwo zastępcze, dlatego planujemy kampanię społeczną. Widzimy, że dobra praca samorządów z rodzinami zastępczymi przynosi efekty i jest to możliwe" - stwierdziła.

Podkreśliła, że trwają prace nad kolejną nowelizacją dotyczącą obszaru profilaktyki, gdzie największą rolę pełnią asystenci rodzin. "Uczestniczyłam ostatnio w zlocie asystentów rodzin, podczas którego rozmawialiśmy o kierunkach zmian, jeśli chodzi o rolę asystenta i profesjonalizację dalszą tego zawodu. Myślę, że wkrótce te zmiany przedstawimy w postaci kolejnego projektu nowelizacji tej ustawy, bo jest to obszar niesłychanie ważny" - wyjaśniła.

Według minister należy też pamiętać o roli sądów rodzinnych, ponieważ "to one podejmują decyzję o odbieraniu dzieci z rodzin i to są zawsze decyzje indywidulane dotyczące konkretnej rodziny i dziecka". "Z pewnością potrzebna jest profesjonalizacja sądów rodzinnych i wzmocnienie roli asystentów rodzin. Jest potrzeba wzajemnego zaufania między asystentem a rodziną i tu potrzebne są właśnie zmiany legislacyjne" - podsumowała minister Socha.(PAP)

Agnieszka Gorczyca

