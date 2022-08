Pracownik podjął pracę w naszej firmie w 2016 r. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że u poprzedniego pracodawcy – w 2012 r. – otrzymał nagrodę jubileuszową. W naszej firmie również wypłacane są nagrody jubileuszowe. Regulamin wynagradzania stanowi, że pracownikom za wieloletnią i nienaganną pracę przysługuje nagroda jubileuszowa, poczynając od 20 lat pracy co 5 lat, jednak prawo do tej nagrody pracownicy nabywają po przepracowaniu w naszej firmie minimum 3 lat. Dlatego pracownik nie otrzymał nagrody za 25 lat pracy w 2017 r., a dopiero w 2019 r., a więc po przepracowaniu 27 lat. Od nagrody nie naliczono składek. Czy kolejną nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy powinien otrzymać w 2022 r.? To by jednak oznaczało, że otrzyma ją przed upływem 5 lat od wypłaty poprzedniej. Czy wobec tego należałoby od niej naliczyć składki?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że w przypadku pracodawców spoza sektora publicznego nagroda jubileuszowa ma charakter dobrowolny i zależy od możliwości finansowych pracodawcy. Jest ona co do zasady świadczeniem przyznawanym pracownikowi w związku z upływem określonego czasu zatrudnienia (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 września 2019 r., sygn. akt III AUa 2051/18). W opisywanej sytuacji pracodawca spoza sektora wprowadził prawo do takiej nagrody w ramach regulaminu wynagradzania. Skoro zaś pracownik otrzymał (pierwszą) nagrodę za 20 lat pracy w 2012 r., to przy nieprzerwanym zatrudnieniu prawo do nagrody w związku z 30-leciem pracy nabywa w 2022 r. Pojawia się jednak pytanie, czy nagroda, która ma być wypłacona, powinna zostać oskładkowana. Poszukując na nie odpowiedzi, należy odnieść się do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jej art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.