Tak, osoba niezdolna do pracy może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, nawet gdy utraciła tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Nie wynika to jednak wprost z brzmienia przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Z art. 18 ust. 1 tej ustawy wynika bowiem, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przepis posługuje się wyrażeniem „ubezpieczony”, co prowadziłoby do wniosku, że chodzi o osobę podlegającą ubezpieczeniu chorobowemu. W przypadku bowiem analogicznego świadczenia, jakim jest zasiłek chorobowy, ustawa zasiłkowa w art. 7 stanowi wprost, że przysługuje on również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest, aby niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: