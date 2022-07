Jedna z pracownic od 15 grudnia 2020 r. do 29 kwietnia 2021 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim przypadającym w okresie ciąży. Następnie 30 kwietnia 2021 r. urodziła dziecko i od tego dnia do 28 kwietnia 2022 r. korzystała z 20-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, a potem 32-tygodniowego rodzicielskiego. Po zakończeniu urlopów na dziecko, tj. od 29 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r., przebywała na urlopie wypoczynkowym. Od 1 czerwca br. wróciła do pracy. Jednak 22 czerwca wpłynęło zwolnienie lekarskie na 14 dni na opiekę nad chorym dzieckiem. Pracownica jest wynagradzana stawką miesięczną 4120 zł. W urzędzie są wypłacane trzynastki. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wyniosło 0 zł. Czy należy przyjąć trzynastkę wypłaconą za 2020 r.?

odpowiedź Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby przeanalizować, czy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. przysługiwało, a nie zostało wypłacone, czy też nie przysługiwało i stąd brak wypłaty. Od tego zależy, czy trzynastka za 2020 r. zostanie uwzględniona.