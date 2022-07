Potrzeba zmian wynika m.in. z nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z jej przepisami komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej od 1 stycznia 2023 r. zostaną objęci ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Do tej pory im nie podlegali, co w połączeniu z korzyściami podatkowymi spowodowało, że ta forma prowadzenia działalności stała się w ostatnim czasie niezwykle popularna. Wspomniana nowelizacja to ukróciła. W konsekwencji potrzebne okazały się zmiany w opisie kodu ubezpieczeń „05 45” i dodanie do niego tej grupy (tj. komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej).