W opisywanej sytuacji zdaniem ZUS nowy tytuł ubezpieczeniowy powstał już w lutym 2022 r., ponieważ, jak uważa organ rentowy, ubezpieczona już wówczas faktycznie wznowiła działalność gospodarczą, co znalazło swoje potwierdzenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpis do CEIDG stwarza jedynie domniemanie, że działalność jest wykonywana w danej dacie, ale domniemanie to można obalić, co w opisywanej sprawie starał się zrobić ZUS. Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie czynności związane z rozpoczęciem lub wznowieniem wykonywania działalności świadczą już o tym, że jest ona rzeczywiście wykonywana. Przewrotnie, w takich przypadkach można sięgnąć do orzecznictwa w sprawach, w których to ZUS twierdzi, że działalność nie była wykonywana. Zazwyczaj spór dotyczy kobiet, które będąc w ciąży, zgłaszają się do ubezpieczeń jako prowadzący pozarolniczą działalność. Wówczas ZUS argumentuje, że podjęte działania nie stanowią jeszcze prowadzenia działalności. Jako przykład można wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 14 października 2021 r., sygn. akt III AUa 930/20. W rozpatrywanej sprawie ZUS stwierdził, że kobieta nie wznowiła jeszcze działalności. Sąd stwierdził, że zakupy produktów dokonywanych w pojedynczych ilościach na niewielkie kwoty świadczą o nabywaniu ich na własne potrzeby, nie zaś w celu wykonywania zawodowej i zarobkowej działalności. Także poszukiwanie klientów poprzez tzw. szeptany marketing nie stanowi reklamy profesjonalnej działalności. W ocenie Sądu Apelacyjnego dowodów na okoliczność podjęcia czynności organizacyjnych zmierzających do wznowienia działalności gospodarczej nie stanowią także zdjęcia prac wykonanych przez ubezpieczoną – z uwagi na to, że nie wiadomo, kiedy uwidocznione na zdjęciach zabiegi były wykonane (odwołująca działała w branży kosmetycznej). Sąd zwrócił także uwagę, że takie działania jak prenumerata czasopisma branżowego, udział w grupach internetowych czy zakup przyborów kosmetycznych świadczą raczej o podwyższaniu swoich kwalifikacji w zawodzie technika usług kosmetycznych niż o podejmowaniu czynności organizacyjnych w celu wznowienia działalności po przerwie. Jak widać, nawet zakup jakiegoś towaru, który może zostać wykorzystany do prowadzenia działalności, nie oznacza, że na pewno zostanie wykorzystany, bo mógł zostać nabyty na własny użytek. Takie m.in. argumenty może podnosić odwołująca w opisywanej sprawie. Każda tego rodzaju sprawa jest rozpatrywana indywidualnie przez sąd.