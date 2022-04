Twórcy omawianej nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych podkreślają, że taka linia orzecznicza sądów administracyjnych stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy, który nie chciał sprowadzenia roli PIP jedynie do mechanicznego wpisywania pracownika do ewidencji, gdy jego stanowisko bezspornie figuruje w wykazie. Rola inspekcji powinna być widziana szerzej – jako organu, który dokonuje merytorycznej oceny działań pracodawcy. Takie podejście jest spójne z rolą PIP w innego rodzaju sprawach pracowniczych, gdzie inspekcja jest wyposażona w uprawnienia znacznie szersze. PIP jest bowiem „najbardziej kompetentnym organem wyposażonym w odpowiednie zaplecze merytoryczne i techniczne w zakresie oceny warunków pracy i ich wpływu na pracownika”, jak podkreślają projektodawcy. Dzięki doprecyzowaniu przepisów nie będzie już wątpliwości, jakie są uprawnienia inspekcji w tym zakresie. A ubezpieczeni z pewnością szybciej będą mogli otrzymać emeryturę pomostową. Najczęściej bowiem spory z ZUS w sprawach o przyznanie tego świadczenia dotyczą posiadania odpowiednio długiego stażu na stanowiskach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku okresów po 2008 r. podlegają one uwzględnieniu przez ZUS na podstawie odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego dokonanych w wyniku przekazania przez płatników składek danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA), wynikających z zapisów ewidencji. Dotychczas więc spór o to, jaki charakter ma stanowisko, nie mógł odbywać się na etapie zatrudnienia, bo zdaniem sądów administracyjnych PIP nie miał odpowiednich uprawnień, aby to badać. Dlatego spór przenosił się przed ZUS, a potem do sądu ubezpieczeń społecznych, bo pracownik starał się kwestionować zapisy wykazu dopiero na etapie postępowania w sprawie przyznania emerytury pomostowej.