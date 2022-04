Nieopłacenie składek w odpowiedniej wysokości lub we właściwym terminie rodzi szczególne skutki, jeśli doszło do tego w podmiocie publicznym. W grę może bowiem wchodzić odpowiedzialność karna, wykroczeniowa, a także odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . Przy czym postępowania te będą na siebie oddziaływać, a decyzją ustawodawcy nie można karać dwa razy za to samo.