Aby samorząd mógł zawnioskować o grant, musi mieć wyznaczonego koordynatora ds. dostępności oraz opublikowany na swojej stronie BIP raport o stanie zapewnienia dostępności. Natomiast to, jakie przedsięwzięcia mogą zostać z tych pieniędzy sfinansowane, szczegółowo określa regulamin projektu. I tak samorząd może np. pokryć z grantu koszty likwidacji barier w przestrzeniach komunikacyjnych budynku, w tym zakupu, dostawy i montażu podnośnika, platformy schodowej lub windy, budowy albo modernizacji pochylni oraz dojść do obiektu. Kolejny rodzaj inwestycji dotyczy instalacji urządzeń lub zastosowania rozwiązań architektonicznych, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, m.in. zakup i montaż drzwi wejściowych o odpowiedniej szerokości, powierzchni antypoślizgowych, poręczy i uchwytów, a także robót związanych z likwidacją progów. Ponadto pieniądze można wydać na instalację urządzeń do obsługi osób głuchych i słabosłyszących oraz działania służące dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.