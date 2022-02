Tymczasem do RPO wpłynęły skargi na to, że wspomniane wyłączenie ogranicza podmiotowość i decyzyjność osób chcących skorzystać ze wsparcia asystenta. Najbliżsi krewni są osobami znanymi i budzącymi zaufanie, a to w sprawach osobistych, którymi zajmuje się asystent, jest kluczową kwestią. Skarżący podkreślają, że podstawowymi kryteriami stawianymi kandydatom na asystentów powinny być fachowość, pewność i bezpieczeństwo świadczonej asystencji, a nie ich status ani pokrewieństwo z osobą niepełnosprawną.