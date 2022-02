Problem dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy zostanie ona stwierdzona już po upływie terminu do złożenia odpowiedniego wniosku do ZUS. Przepisy nie dają na to odpowiedzi - piszą eksperci z kancelarii Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy.



Julia Herold, radca prawny, Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy Piotr Aleksiejuk, radca prawny , Wojarska Aleksiejuk i WspólnicyJulia Herold, radca prawny, Wojarska Aleksiejuk i Wspólnicy Wejście w życie Polskiego Ładu, tj. ustawy nowelizującej jednocześnie wiele ustaw w zakresie podatków i składek, prowadziło spore zamieszanie i niepewność, szczególnie dla przedsiębiorców. Wiele problemów spowodowały m.in. liczne zmiany w zasadach obliczania składki zdrowotnej. Od nowego roku zmienił się nie tylko jej sposób naliczania, ale i zwrotu jej nadpłaty. Otrzymanie takiego zwrotu uwarunkowane jest złożeniem przez płatnika odpowiedniego wniosku, co jest całkowicie nowym rozwiązaniem. Płatnicy zadają wiele pytań: kiedy należy go złożyć, jak tego dokonać oraz co w przypadku, kiedy nadpłata wyniknie już po ustawowym terminie składania wniosków o zwrot? Niestety, ani przepisy , ani Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozwiewają wprost wszystkich wątpliwości.