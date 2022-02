Podwyżkę przewiduje ustawa z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 218), która dziś wchodzi w życie. Zawiera ona wiele korzystnych zmian dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym uczestnictwo w zajęciach w CIS ma pomóc w powrocie na rynek pracy . Do tych najważniejszych należą: wydłużenie maksymalnego okresu korzystania ze wsparcia centrum z 18 do 24 miesięcy, uelastycznienie czasu uczestnictwa w zajęciach, zwiększenie liczby dni wolnych od zajęć oraz absencji spowodowanej chorobą, a także podniesienie kwoty świadczenia integracyjnego. Dodatkowo dzięki nowelizacji przepisów uczestnik zajęć w trakcie miesięcznego okresu próbnego będzie otrzymywał pełną wysokość świadczenia, a nie obniżoną, tak jak było to do tej pory (czyli 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych).