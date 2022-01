Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

"Zainteresowanie programem jest ogromne. W 80 proc. wniosków rodzice występują o świadczenie na jedno dziecko. Najczęściej wybierają wypłaty w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok. W pierwszych kilku dniach od wejścia w życie przepisów o RKO jedna czwarta uprawnionych rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o świadczenie. Wśród nich są również te wnioski, które dotyczą czworaczków" – wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, w wypowiedzi przesłanej PAP.

Z kolei minister rodziny Marlena Maląg przekazała, że do tej pory złożono wnioski na blisko 236 tys. dzieci. "To ponad połowa, przeszło 51 proc. wszystkich maluchów, których rodzice powinni złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy już w styczniu br. Wszystkich takich dzieci jest 460 tys. Nie warto zwlekać" – podkreśliła szefowa MRiPS, zachęcając do jak najszybszego składania wniosków o świadczenie.

Prezes ZUS zwróciła uwagę, że wnioski można złożyć przez całą dobę. "Pozwoliła na to elektronizacja ZUS. To ogromne ułatwienie dla rodziców i opiekunów. Mogę oni wnioskować o świadczenie, kiedy tylko znajdą na to czas. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie to ważne w przypadku osób, które wychowują dzieci" – podkreśliła prezes ZUS.

W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Minister Maląg zaznaczyła, że rodzice i opiekunowie nie mają problemu ze składaniem wniosków o świadczenia drogą elektroniczną.

"Od ubiegłego roku tylko online można składać wnioski o +Dobry start+, a sukces tego rozwiązania sprawił, że w przypadku nowego świadczenia dla rodzin z dziećmi, jakim jest rodzinny kapitał opiekuńczy, postawiliśmy na to samo rozwiązanie. Co więcej, od tego roku również wnioski o 500 plus złożymy tylko online. To kolejny krok w kierunku budowania Polski cyfrowej" – podkreśliła.

ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/