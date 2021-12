Polski Ład rozszerzył grupę osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom zdrowotnym. Zgodnie z nowo dodanym do art. 66 ust. 1 pkt 1 ppkt 35a ustawy o NFZ ubezpieczeniu podlegają także osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Osobę tę zgłasza do ubezpieczenia podmiot wypłacający wynagrodzenie. Zmiana polega na zrównaniu praw i obowiązków osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z osobami powołanymi do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie - projektodawcy wśród osób objętych ubezpieczeniem wymieniają m.in. członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, prokurentów oraz członków komisji egzaminacyjnych. Jak wyjaśniają wprost autorzy ustawy, oznacza to zwiększenie wpływów do NFZ oraz „pełniejszą realizację zasady solidaryzmu społecznego”.