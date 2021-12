Do 31 grudnia osoby, które dostają równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS oraz osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł.

ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o tzw. kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS np. z KRUS i nie złoży w jednej z instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego. - Żeby tego uniknąć, warto złożyć w jednej instytucji albo ZUS albo KRUS wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednej wypłacie nie będzie stosowana ulga – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Pieniędzy będzie co prawda mniej o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać podatku do Urzędu Skarbowego – tłumaczy. Ostatnie dni dla rencistów na korzystne przeliczenie Zobacz również Rzeczniczka wyjaśnia, że analogiczna sytuacja dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, osoba taka powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję