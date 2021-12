Wspomniane rozporządzenie określa minimalne standardy usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz wymogi lokalowo-sanitarne. Wśród nich są te dotyczące liczby osób, które mogą korzystać z tego wsparcia. Docelowo ma ich być maksymalnie siedem, ale w przepisach przewidziane zostało stopniowe dochodzenie do tego limitu. I tak do końca 2019 r. nie mogło ich być więcej niż 12, od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. nie więcej niż 10, a od 1 stycznia 2022 r., czyli już za niecały miesiąc – siedem. To właśnie ma się zmienić, bo jak wynika z zapowiedzi umieszczonej w wykazie, czas dochodzenia do tego standardu ma zostać wydłużony o dwa lata. To oznacza, że jeszcze do 31 grudnia 2023 r. z jednego mieszkania chronionego będzie mogło korzystać do 10 osób, a dopiero od 1 stycznia 2024 r. dopuszczalne będzie nie więcej niż siedem.