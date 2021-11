PFRON zakłada przyznanie 520 grantów o maksymalnej wysokości 100 tys. zł oraz 100 grantów przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, które będą wynosić do 250 tys. zł. Co ważne, projekt przewiduje, że finansowane będzie 100 proc. wartości inwestycji w przypadku grantów do 100 tys. zł. W odniesieniu do tych wyższych wymagany będzie wkład własny samorządu w kwocie stanowiącej co najmniej 20 proc. kwoty grantu. Aplikować o wsparcie będzie samorząd – w imieniu swoich placówek. Jeden wniosek może dotyczyć poprawienia dostępności w nawet kilku jednostkach. Ponadto uprawnione do otrzymania pieniędzy będą te samorządy, które nie później niż w dniu złożenia wniosku wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności oraz opublikują na stronie Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.