Odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 ww. ustawy – może ono ulec dalszemu zwiększeniu. Ulega ono zwiększeniu o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli żołnierz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji. Orzekają o tym wojskowe komisje lekarskie.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli choroba została spowodowana wyłącznie przez (udowodnione przez właściwy organ) umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie żołnierza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom, a żołnierz miał umiejętności potrzebne do wykonywania określonych czynności i był należycie przeszkolony w zakresie znajomości tych przepisów

Postępowania w sprawie odszkodowania toczą się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Co do zasady prawo do świadczenia odszkodowawczego i jego wysokość ustala, w drodze decyzji, szef właściwego wojewódzkiego sztabu wojskowego. Od decyzji tej służy osobie zainteresowanej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, na zasadach i w terminach określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego – zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji. Odwołanie przysługuje także w razie niewydania decyzji przez właściwy organ w terminie 60 dni od dnia otrzymania orzeczenia o ustaleniu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.