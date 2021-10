Pracodawca złożył skargę na KRRiT do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale ten orzekł, że organ miał rację (sygn. akt VI SA/Wa 542/17). Wyjaśnił, że status ZPChr nie zwalnia z obowiązku rejestracji i płacenia abonamentu za odbiorniki radiowe w firmowych autach. Dodał, że ustawa o opłatach abonamentowych jest w stosunku do ustawy o rehabilitacji ustawą szczegółową (lex specialis), której przepisy należy stosować przed ogólniejszymi regulacjami tej drugiej. Co więcej, art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji nie określa wprost, że zakład jest zwolniony z tego rodzaju opłaty.