Po tym wyroku doszło do zmiany w orzecznictwie w tym zakresie. Teraz rząd chce do niej dostosować przepisy . Chociaż, jak zwraca uwagę dr Lasocki, nowelizacja idzie dalej. – Ubezpieczeni nie będą już musieli udowadniać, że przekazując gospodarstwo zstępnym lub pasierbom, nie prowadzą działalności rolniczej. Po prostu oddanie go tym osobom będzie oznaczać, że ubezpieczony będzie miał prawo do rolniczej emerytury w pełnej wysokości – wskazuje ekspert. Jak podkreśla, uprości to ubieganie się o świadczenie. – Uważam natomiast, że w tym wypadku konieczność zaprzestania prowadzenia działalności jest w ogóle zbędna – dodaje.