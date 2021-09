Kluczowe dla niektórych płatników okazywało się sformułowanie „w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie”. Wywodzili oni z niego wniosek, że skoro przepis mówi jedynie o „uprawnieniu do świadczeń”, to w pozostałym zakresie takich zdarzeń nie zrównuje się z wypadkiem przy pracy. W szczególności chodziło o formularz ZUS IWA, w którym płatnik podaje ZUS dane niezbędne do określenia stopy procentowej składki wypadkowej. Wobec tego, zdaniem płatników, zdarzeń niebędących wypadkami przy pracy, a jedynie zrównanymi z nimi na potrzeby wypłaty świadczeń, nie powinno się w tym formularzu ujmować.