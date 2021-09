Nie każde jednak zadłużenie ZUS będzie mógł odzyskać z pominięciem postępowania egzekucyjnego. Przede wszytkim dłużnik musi mieć prawo do jakichś świadczeń. Tu trzeba dodać, że nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo do świadczeń chorobowych dla m.in. przedsiębiorców zostaje wstrzymane, dopóki zaległość nie zostanie uregulowana. A więc w przypadku aktywnego przedsiębiorcy potrącenie długu, np. z zasiłku chorobowego, nie będzie możliwe, bo dopóki go nie spłaci, nie będzie miał prawa do świadczeń tego rodzaju. Co innego, gdy przejdzie na emeryturę, gdyż jej wypłata nie jest uzależniona od braku zadłużenia. Jeśli przedsiębiorca ją otrzyma, może być ona zmniejszona o zadłużenie. Tu jednak wchodzi w grę kolejny warunek – należności nie mogą być przedawnione (co do zasady pięć lat). Jeśli więc nie zajdą przyczyny zawieszające lub przerywające bieg przedawnienia, może się okazać, że ZUS i tak nie może potrącić sobie długu.