Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem w wieku do 26 lat nie ma znaczenia to, iż pracownik studiuje. Za pracownika, który jest jednocześnie studentem (lub uczniem) w wieku do 26 lat, z tytułu dodatkowo zawartej umowy zlecenia należy opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. W takiej sytuacji bowiem umowa zlecenia nie jest osobnym tytułem, lecz w świetle ubezpieczeń społecznych jest traktowana jak umowa o pracę.