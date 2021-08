Formularze wymagają modyfikacji z uwagi na zmiany, które do ustawy o rehabilitacji wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Zgodnie z nimi pracodawca, który posiada certyfikat potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, może skorzystać z 5-proc. ulgi we wpłacie na PFRON – począwszy od należności za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawiadomił fundusz, że uzyskał taki dokument. Aby firmy miały możliwość wykazywania ulgi dostępnościowej, konieczne są więc zmiany we wzorach deklaracji, w tym DEK-1-u, DEK-1-0, DEK-1-a oraz DEK-1-b. W ich treści uwzględnione zostały rubryki, w których pracodawca zaznacza, czy korzysta z ulg za dostępność, czy posiada certyfikat oraz ile wynosi przysługujące na tej podstawie obniżenie wpłaty.