Sąd wskazał, że co prawda organ zwracał się o dostarczenie dowodów w postaci plików z programu Płatnik, jednak trudno oczekiwać, aby skarżący mógł to zrobić. Wymagało to bowiem wiedzy informatycznej, która przekracza tę posiadaną przez przeciętnego użytkownika komputera. Potwierdza to fakt, że sam organ zwracał się z pytaniem do informatyka ZUS, czy należałoby zaproponować pomoc w pozyskaniu żądanych danych.