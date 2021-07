Za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego. Może on podjąć w tym czasie pracę zarobkową, w tym na rzecz własnego pracodawcy w ramach umowy zlecenia. Zarówno stosunek pracy, jak i umowa zlecenia są niezależnymi tytułami do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Odrębnym tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest także pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że w razie pobierania zasiłku i wykonywania dodatkowej aktywności stanowiącej tytuł do ubezpieczeń mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów.