W uzasadnieniu podkreślił, iż sprzeczne z zasadami logicznego rozumowania jest stanowisko, zgodnie z którym osoba spełniająca wszelkie przesłanki do przyznania prawa do świadczenia miałaby zwlekać z zarejestrowaniem się jako bezrobotna aż do momentu wydania decyzji w sprawie postojowego przez organ rentowy. Zdaniem sądu dążenie wnioskodawczyni do jak najszybszego uzyskania środków do życia, w tym zasiłku dla bezrobotnych, w sytuacji braku pracy spowodowanego pandemią nie powinno prowadzić do pogorszenia jej sytuacji prawnej.