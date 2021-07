Kwota wpłat na PPK w części podmiotu zatrudniającego jest obliczana – a w części uczestnika PPK obliczana i pobierana – w terminie wypłaty wynagrodzenia, a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wpłaty do PPK nalicza się i pobiera już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK (nie ma znaczenia, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie). Wpłat dokonuje się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w okresach krótszych niż miesiąc, wpłaty należne za miesiąc są dokonywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca. W praktyce termin przekazania wpłat do instytucji finansowej zależy od tego, czy są to pierwsze wpłaty do PPK za danego uczestnika, czy wpłaty kolejne.