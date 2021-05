W określonych okolicznościach zachorowanie jeszcze w trakcie trwania ubezpieczenia nie daje prawa do zasiłku za okres po jego wygaśnięciu. Zgodnie z art. 13 ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a także z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia, nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

Zgodnie z komentarzem ZUS do ustawy zasiłkowej pracownik, który był zatrudniony na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę, i któremu jedna z nich się zakończyła, nie traci uprawnień do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po ustaniu zatrudnienia. Będzie tak zarówno wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie zatrudnienia, jak i po jego rozwiązaniu, oczywiście przy spełnieniu omówionych wyżej warunków określonych w art. 7 ustawy zasiłkowej. W takim przypadku nie stosuje się art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej oraz nie stosuje się ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia . [przykład]

Pracownik do 30 kwietnia był zatrudniony równocześnie w dwóch zakładach pracy, ale 1 maja pracuje tylko w jednej firmie. Od 4 maja do 4 czerwca jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Wyczerpał już okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w tym roku kalendarzowym. Oświadczył, że poza utrzymaniem obecnego zatrudnienia nie występują u niego żadne inne okoliczności określone w art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej, które mogłyby pozbawić go prawa do zasiłku chorobowego. Za okres tej niezdolności do pracy ma on prawo do zasiłku z tytułu zatrudnienia, które trwa, oraz do zasiłku z etatu, który wygasł. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu zatrudnienia nie podlega ograniczeniu do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.